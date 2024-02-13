Reuters: Франция предлагает мирный план для Израиля и Ливана

Франция представила мирный план по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном, который призван обеспечить прекращение боевых действий между странами и урегулирование спора о границе.

С соответствующим предложением ознакомилось агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам четырех ливанских и трех французских чиновников, этот документ был доставлен на прошлой неделе министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне ливанским чиновникам, в том числе премьер-министру Наджибу Микати.

В документе декларируется цель предотвратить конфликт, "который рискует выйти из-под контроля", и обеспечить "потенциальное прекращение огня, когда для этого будут подходящие условия". Также предусматривается проведение переговоров о делимитации спорной сухопутной границы между Ливаном и Израилем.

План предусматривает, что ливанские вооруженные группировки и Израиль прекратят военные операции друг против друга, в том числе израильские воздушные удары по Ливану.

Согласно документу, ливанские вооруженные группировки демонтируют все помещения и сооружения вблизи границы и отведут боевые силы, в том числе элитных бойцов "Хезболлы" "Радван" и военную технику по меньшей мере на 10 км к северу от границы.

Напомним, накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого подчеркнул, что военная операция в Рафахе не должна продолжаться без надежного и осуществимого плана обеспечения безопасности гражданских лиц, которые эвакуировались туда из сектора Газа.

В то же время, глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила о возможных последствиях наступления на город Рафах.

Ее британский коллега Дэвид Кэмерон также высказался против запланированной армией Израиля операции в Рафахе