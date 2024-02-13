Фермери вимагають відставки міністра сільського господарства Болгарії
Вівторок, 13 лютого 2024, 15:26
Фермери влаштували акцію протесту у Софії, вимагаючи відставки міністра сільського господарства Болгарії Кирила Ватева.
Про це повідомило болгарське видання Novinite, пише "Європейська правда".
У демонстрації взяли участь фермери з 26 сільськогосподарських організацій. Вони стверджують, що нещодавня угода з урядом не вирішує їхніх проблем.
Протестувальники забарикадували площу біля штаб-квартири уряду, вимагаючи негайної відставки міністра Ватева та закликаючи до діалогу з владою.
Основні вимоги протестувальників включають перегляд стратегічного плану та збільшення граничних розмірів субсидій. Ці питання, на думку протестувальників, були проігноровані під час попередніх переговорів.
Як повідомлялося, уряд Болгарії 9 лютого досяг угоди з представниками аграрного сектору, які протестували з вимогами надати їм більшу допомогу й захистити від конкуренції через імпорт сільгосппродукції з інших держав.
Протести болгарських аграріїв тривали з 5 лютого та стали частиною аналогічних акцій у Європі.