Фермеры требуют отставки министра сельского хозяйства Болгарии

Фермеры устроили акцию протеста в Софии, требуя отставки министра сельского хозяйства Болгарии Кирила Ватева.

Об этом сообщило болгарское издание Novinite, пишет "Европейская правда".

В демонстрации приняли участие фермеры из 26 сельскохозяйственных организаций. Они утверждают, что недавнее соглашение с правительством не решает их проблем.

Протестующие забаррикадировали площадь возле штаб-квартиры правительства, требуя немедленной отставки министра Ватева и призывая к диалогу с властями.

фото: novinite

Основные требования протестующих включают пересмотр стратегического плана и увеличение предельных размеров субсидий. Эти вопросы, по мнению протестующих, были проигнорированы во время предыдущих переговоров.

Как сообщалось, правительство Болгарии 9 февраля достигло соглашения с представителями аграрного сектора, которые протестовали с требованиями предоставить им большую помощь и защитить от конкуренции из-за импорта сельхозпродукции из других государств.

Протесты болгарских аграриев продолжались с 5 февраля и стали частью аналогичных акций в Европе.