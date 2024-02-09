У Болгарії фермери домовились з урядом про припинення протестів

Уряд Болгарії 9 лютого досяг угоди з представниками аграрного сектору, які протестували з вимогами надати їм більшу допомогу й захистити від конкуренції через імпорт сільгосппродукції з інших держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Меморандум, у якому будуть прописані умови допомоги болгарським фермерам, вони й представники уряду домовились підписати в понеділок, 12 лютого. В обмін на це фермери погодились розблокувати дороги й припинити протести.

Як розповів на пресконференції прем’єр Болгарії Ніколай Дєнков, компенсація фермерам буде прив’язана до земельної площі, якою вони володіють. Ключова поступка полягає в тому, що власники менш як 300 гектарів землі не повинні будуть доводити, що зазнали збитків, аби отримати компенсацію.

Кошти на допомогу фермерам виділять із бюджету Міністерства сільського господарства та Державного фонду сільського господарства Болгарії, підтвердив очільник міністерства Кирило Ватєв.

Протести болгарських аграріїв, які тривали з 5 лютого, стали частиною аналогічних акцій у Європі.

Протестувальники переважно говорили про розчарування надмірним регулюванням ЄС, різке зростанням цін на добрива та енергоносії через повномасштабну війну Росії в Україні, а також збільшення імпорту сільськогосподарської продукції та заниженими цінами.

Протести зачепили й сусідні з Україною Польщу та Угорщину, де блокували пункти пропуску на спільному кордоні.