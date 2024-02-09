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У Болгарії фермери домовились з урядом про припинення протестів

П'ятниця, 9 лютого 2024, 20:58

Уряд Болгарії 9 лютого досяг угоди з представниками аграрного сектору, які протестували з вимогами надати їм більшу допомогу й захистити від конкуренції через імпорт сільгосппродукції з інших держав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Меморандум, у якому будуть прописані умови допомоги болгарським фермерам, вони й представники уряду домовились підписати в понеділок, 12 лютого. В обмін на це фермери погодились розблокувати дороги й припинити протести.

Як розповів на пресконференції прем’єр Болгарії Ніколай Дєнков, компенсація фермерам буде прив’язана до земельної площі, якою вони володіють. Ключова поступка полягає в тому, що власники менш як 300 гектарів землі не повинні будуть доводити, що зазнали збитків, аби отримати компенсацію.

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Кошти на допомогу фермерам виділять із бюджету Міністерства сільського господарства та Державного фонду сільського господарства Болгарії, підтвердив очільник міністерства Кирило Ватєв.

Протести болгарських аграріїв, які тривали з 5 лютого, стали частиною аналогічних акцій у Європі.

Протестувальники переважно говорили про розчарування надмірним регулюванням ЄС, різке зростанням цін на добрива та енергоносії через повномасштабну війну Росії в Україні, а також збільшення імпорту сільськогосподарської продукції та заниженими цінами.

Протести зачепили й сусідні з Україною Польщу та Угорщину, де блокували пункти пропуску на спільному кордоні.

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Болгарія