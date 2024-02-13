Росія вийде з Парламентської асамблеї ОБСЄ 

Глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що до 21 лютого Дума і Рада Федерації синхронно ухвалять рішення про припинення членства Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

Про це Володін сказав під час пленарного засідання Держдуми, його цитує The Insider, повідомляє "Європейська правда".

Володін назвав ПА ОБСЄ "абсолютно несамостійною політизованою організацією, що танцює під дудку Вашингтона".

"Найгірше в цій ситуації, що ми ще гроші платимо, причому одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти перераховувати кошти", – додав Володін.

Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Організацію створили 1991 року для контролю за виконанням цілей ОБСЄ, розроблення та реалізації механізмів із запобігання та розв'язання конфліктів і сприяння зміцненню та консолідації демократичних інститутів у державах-учасницях ОБСЄ.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росію вигнали з багатьох міжнародних організаціях. Зокрема, РФ виключили з Ради Європи та Ради ООН з прав людини.

Однак досі РФ залишається членом ОБСЄ, де усіляко гальмує роботу організації.