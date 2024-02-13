Россия выйдет из Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что до 21 февраля Дума и Совет Федерации синхронно примут решение о прекращении членства России в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

Об этом Володин сказал во время пленарного заседания Госдумы, его цитирует The Insider, сообщает "Европейская правда".

Володин назвал ПА ОБСЕ "абсолютно несамостоятельной политизированной организацией, пляшущей под дудку Вашингтона".

"Хуже всего в этой ситуации, что мы еще деньги платим, причем мы одни из крупнейших плательщиков, поэтому надо выходить, прекращать перечислять средства", – добавил Володин.

Парламентская ассамблея объединяет 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Организация была создана в 1991 году для контроля за выполнением целей ОБСЕ, разработки и реализации механизмов по предотвращению и разрешению конфликтов и содействия укреплению и консолидации демократических институтов в государствах-участниках ОБСЕ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россию выгнали из многих международных организаций. В частности, РФ исключили из Совета Европы и Совета ООН по правам человека.

Однако до сих пор РФ остается членом ОБСЕ, где всячески тормозит работу организации.