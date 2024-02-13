Боррель: Росія може почати новий великий наступ після "виборів" у березні

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що після президентських "виборів" у березні Росія може почати ще один великий наступ в Україні.

Про це Боррель написав у своєму блозі за підсумками нещодавнього візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда".

"Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських "виборів" у березні. Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість у роботі", – зазначив Боррель.

Він наголосив, що на відміну від своїх російських колег, українські солдати знають, за що вони воюють, і їм не бракує мотивації.

"Але вони не зможуть цього зробити без нашої підтримки, яка має бути терміново збільшена… Те, що ЄС та його держави-члени зроблять у найближчі місяці, щоб надати Україні інструменти для протистояння російському наступу, матиме вирішальне значення як для України, так і для безпеки Європейського Союзу", – заявив глава європейської дипломатії.

Він закликав країни-члени ЄС працювати зі своїми оборонними підприємствами над переглядом контрактів і визначити пріоритетність поставок зброї та боєприпасів в Україну.

Голова європейської дипломатії минулого тижня перебував з дводенним візитом у Києві, де він торкнувся тем потреби політичної єдності, реалізації реформ та необхідності ефективної роботи демократичних механізмів.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з попросив Євросоюз надати додаткові боєприпаси, безпілотники та системи протиповітряної оборони.

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