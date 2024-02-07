Зеленський попросив Борреля про боєприпаси, безпілотники і системи ППО
Середа, 7 лютого 2024, 18:24
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем попросив Євросоюз надати додаткові боєприпаси, безпілотники та системи протиповітряної оборони.
Про зустріч Боррель розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".
"Маю честь знову бути прийнятим президентом Зеленським. Він попросив надати додаткові боєприпаси, безпілотники та системи протиповітряної оборони", – розповів Боррель.
Він сказав, що його ключовим пріоритетом є мобілізація додаткової військової техніки ЄС.
"Ми повинні зробити більше і ми повинні зробити це швидше", – зазначив Боррель.
Honoured to be received again by President @ZelenskyyUa.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 7, 2024
He asked for additional ammunition, drones and air defence systems.
Mobilising additional EU military equipment for #Ukraine is my top priority.
We must do more and we must do it faster. pic.twitter.com/NY2Loo4zD5
Боррель перебуває з дводенним візитом у Києві, де він торкнувся тем потреби політичної єдності, реалізації реформ та необхідності ефективної роботи демократичних механізмів.
У середу Боррелю довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.
Боррель розраховує, що ЄС надасть Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року.