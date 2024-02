Зеленський попросив Борреля про боєприпаси, безпілотники і системи ППО

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем попросив Євросоюз надати додаткові боєприпаси, безпілотники та системи протиповітряної оборони.

Про зустріч Боррель розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Маю честь знову бути прийнятим президентом Зеленським. Він попросив надати додаткові боєприпаси, безпілотники та системи протиповітряної оборони", – розповів Боррель.

Він сказав, що його ключовим пріоритетом є мобілізація додаткової військової техніки ЄС.

"Ми повинні зробити більше і ми повинні зробити це швидше", – зазначив Боррель.

Honoured to be received again by President @ZelenskyyUa.



He asked for additional ammunition, drones and air defence systems.



Mobilising additional EU military equipment for #Ukraine is my top priority.



We must do more and we must do it faster.