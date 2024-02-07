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Зеленський попросив Борреля про боєприпаси, безпілотники і системи ППО

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Середа, 7 лютого 2024, 18:24

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем попросив Євросоюз надати додаткові боєприпаси, безпілотники та системи протиповітряної оборони. 

Про зустріч Боррель розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Маю честь знову бути прийнятим президентом Зеленським. Він попросив надати додаткові боєприпаси, безпілотники та системи протиповітряної оборони", – розповів Боррель. 

Він сказав, що його ключовим пріоритетом є мобілізація додаткової військової техніки ЄС.

"Ми повинні зробити більше і ми повинні зробити це швидше", – зазначив Боррель.

Боррель перебуває з дводенним візитом у Києві, де він торкнувся тем потреби політичної єдності, реалізації реформ та необхідності ефективної роботи демократичних механізмів. 

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У середу Боррелю довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку РФ.

Боррель розраховує, що ЄС надасть Україні 1,155 млн боєприпасів до кінця 2024 року.

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