Боррель: Россия может начать новое большое наступление после "выборов" в марте

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что после президентских "выборов" в марте Россия может начать еще одно большое наступление в Украине.

Об этом Боррель написал в своем блоге по итогам недавнего визита в Киев, сообщает "Европейская правда".

"Еще одно большое российское наступление может начаться через несколько месяцев после российских "выборов" в марте. Однако я убедился, что украинский народ остается полным решимости продолжать борьбу, и я видел его изобретательность и стойкость в работе", – отметил Боррель.

Он подчеркнул, что в отличие от своих российских коллег, украинские солдаты знают, за что они воюют, и им хватает мотивации.

"Но они не смогут этого сделать без нашей поддержки, которая должна быть срочно увеличена... То, что ЕС и его государства-члены сделают в ближайшие месяцы, чтобы предоставить Украине инструменты для противостояния российскому наступлению, будет иметь решающее значение как для Украины, так и для безопасности Европейского Союза", – заявил глава европейской дипломатии.

Он призвал страны-члены ЕС работать со своими оборонными предприятиями над пересмотром контрактов и определить приоритетность поставок оружия и боеприпасов в Украину.

Глава европейской дипломатии на прошлой неделе находился с двухдневным визитом в Киеве, где он затронул темы необходимости политического единства, реализации реформ и необходимости эффективной работы демократических механизмов.

Президент Владимир Зеленский на встрече с попросил Евросоюз предоставить дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы противовоздушной обороны.

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