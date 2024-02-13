Пентагон: Остіна випишуть із лікарні до 14 лютого, він візьме участь у "Рамштайні"

Міністр оборони США Ллойд Остін, який наприкінці минулого тижня потрапив у лікарню через проблеми із сечовим міхуром, має бути виписаний із лікарні до кінця вівторка, 13 лютого, й візьме участь в онлайн-засіданні у форматі "Рамштайн".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила на брифінгу заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За словами Сінгх, станом на зараз Остін ще перебуває в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, його стан оцінюють як добрий, "проте ми очікуємо, що міністра Остіна випишуть з лікарні до кінця дня".

"Міністр усе ще має намір взяти участь у завтрашньому онлайн-засіданні Контактної групи з питань оборони України, зокрема виголосить вступне слово, яке транслюватиметься в прямому етері", – додала речниця Пентагону.

Нагадаємо, у неділю очільника Пентагону поклали у відділення інтенсивної терапії. Він передав свої обов’язки заступниці Кетлін Гікс.

Засідання у форматі "Рамштайн" мало відбутись 14 лютого у Брюсселі паралельно із зустріччю міністрів оборони країн НАТО.