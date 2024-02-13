Пентагон: Остина выпишут из больницы до 14 февраля, он примет участие в "Рамштайн"

Министр обороны США Ллойд Остин, который в конце прошлой недели попал в больницу из-за проблем с мочевым пузырем, должен быть выписан из больницы до конца вторника, 13 февраля, и примет участие в онлайн-заседании в формате "Рамштайн".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила на брифинге заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По словам Сингх, по состоянию на сейчас Остин еще находится в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, его состояние оценивается как хорошее, "однако мы ожидаем, что министра Остина выпишут из больницы до конца дня".

"Министр все еще намерен принять участие в завтрашнем онлайн-заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, в частности произнесет вступительное слово, которое будет транслироваться в прямом эфире", – добавила пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, в воскресенье главу Пентагона положили в отделение интенсивной терапии. Он передал свои обязанности заместителю Кэтлин Хикс.

Заседание в формате "Рамштайн" должно было состояться 14 февраля в Брюсселе параллельно со встречей министров обороны стран НАТО.