"Рамштайн-19" відбудеться 14 лютого

Дев’ятнадцяте за ліком засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в Брюсселі 14 лютого.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", анонсувала пресслужба НАТО.

Засідання у форматі "Рамштайн", як і минулого року, буде суміщене із зустріччю міністрів оборони країн НАТО, яка триватиме 14-15 лютого.

"Окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, яку приймають Сполучені Штати, відбудеться в штаб-квартирі НАТО 14 лютого", – йдеться в анонсі.

Інших подробиць зустрічі поки не розголошують.

Нагадаємо, попередня, 18-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулась в онлайн-форматі й була зосереджена на довгострокових потребах Києва.

Відомо, що Канада під час 18-го "Рамштайну" оголосила про новий пакет військової допомоги Києву та долучення канадських інструкторів до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16, а Німеччина вперше передасть військові гелікоптери.