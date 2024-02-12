Глава Пентагону потрапив до відділення інтенсивної терапії

Міністр оборони США Ллойд Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для обстеження через симптоми, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром.

Про це йдеться в заяві речника Пентагону Пата Райдера, повідомляє "Європейська правда".

Остін потрапив до лікарні напередодні. Він передав свої обов’язки заступниці Кетлін Гікс, яка вже приступила до їх виконання.

У заяві речник Пентагону підкреслив, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів, Білий дім та Конгрес були проінформовані про госпіталізацію Остіна.

Крім того, заяву щодо стану здоров’я Остіна зробив Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда, у якій поінформував, що вночі після низки тестів очільник Пентагону був переведений до відділення інтенсивної терапії для підтримуючої терапії і ретельного спостереження.

Лікарі додають, що не можуть сказати, як довго Остін перебуватиме у лікарні, однак наголосили, що поточна проблема з сечовим міхуром не вплине на його очікуване повне одужання від раку.

У медичному центрі зазначили, що прогноз Остіна щодо лікування раку залишається сприятливим.

Як відомо, Остін з 1 січня перебував в лікарні через ускладнення після операції. У Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати.

Після цього у США виник значний розголос довкола госпіталізації глави Пентагону через те, що Байден і вищі посадовці адміністрації Білого дому перший час навіть не знали, що Остін у лікарні.

15 січня Ллойда Остіна виписали з лікарні, а 29 січня він повернувся в Пентагон.