34 країни в Гаазі підписали Конвенцію про співпрацю в розслідуванні міжнародних злочинів

Представники 34 держав у Гаазі 14 лютого підписали Любляно-Гаазьку конвенцію про міжнародне співробітництво з розслідування та судового переслідування геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосило Міністерство закордонних справ Словенії.

Словенію в Гаазі представляла очільниця МЗС Таня Файон. За її словами, конвенція заповнює правовий вакуум, що значно зменшить ймовірність того, що винні у скоєнні міжнародних злочинів залишаться безкарними, і в той же час забезпечить справедливість для жертв.

"Після того, як країни ратифікують і почнуть імплементувати цю історичну Конвенцію, процедури будуть набагато коротшими, наприклад: якщо громадянин України, який перебуває в Словенії, став свідком або жертвою злочину в Україні, буде набагато легше розпочати процедури відразу після ратифікації Конвенції країнами. Раніше це могло зайняти багато років", – пояснила Файон.

На церемонії підписання Любляно-Гаазької конвенції були присутні представники 53 країн, з яких 15 – у статусі спостерігачів, сім міжнародних організацій та 10 організацій громадянського суспільства.

Документ було схвалено 80 державами на конференції 26 травня 2023 року в Любляні й відкрито для підписання в січні 2024 року у Гаазі. Любляно-Гаазька конвенція покликана врегулювати питання міжнародного співробітництва держав у справах про злочини за міжнародним правом.

Зокрема вона скасовує політичні обґрунтування й строк давності як підстави не видавати міжнародних злочинців, а також вимагає від підписантів самостійно проводити кримінальне розслідування згаданих міжнародних злочинів.

На початку січня президент Володимир Зеленський уповноважив заступницю міністра юстиції Ірину Мудру на підписання Любляно-Гаазької конвенції.