34 страны в Гааге подписали Конвенцию о сотрудничестве в расследовании международных преступлений

Представители 34 государств в Гааге 14 февраля подписали Любляно-Гааагскую конвенцию о международном сотрудничестве по расследованию и судебному преследованию геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и других международных преступлений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявило Министерство иностранных дел Словении.

Словению в Гааге представляла глава МИД Таня Файон. По её словам, конвенция заполняет правовой вакуум, что значительно уменьшит вероятность того, что виновные в совершении международных преступлений останутся безнаказанными, и в то же время обеспечит справедливость для жертв.

"После того, как страны ратифицируют и начнут имплементировать эту историческую Конвенцию, процедуры будут намного короче, например: если гражданин Украины, находящийся в Словении, стал свидетелем или жертвой преступления в Украине, будет намного легче начать процедуры сразу после ратификации Конвенции странами. Раньше это могло занять много лет", – пояснила Файон.

На церемонии подписания Любляно-Гааагской конвенции присутствовали представители 53 стран, из которых 15 – в статусе наблюдателей, семь международных организаций и 10 организаций гражданского общества.

Документ был одобрен 80 государствами на конференции 26 мая 2023 года в Любляне и открыт для подписания в январе 2024 года в Гааге. Любляно-Гааагская конвенция призвана урегулировать вопросы международного сотрудничества государств по делам о преступлениях по международному праву.

В частности она отменяет политические обоснования и срок давности как основания не выдавать международных преступников, а также требует от подписантов самостоятельно проводить уголовное расследование упомянутых международных преступлений.

В начале января президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя министра юстиции Ирину Мудрую на подписание Любляно-Гааагской конвенции.