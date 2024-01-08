Україна підпише Любляно-Гаазьку конвенцію про співпрацю в розслідуванні міжнародних злочинів

Президент Володимир Зеленський уповноважив заступницю міністра юстиції Ірину Мудру на підписання Любляно-Гаазької Конвенції про міжнародне співробітництво в розслідуванні та притягненні до відповідальності за міжнародні злочини.

Це випливає з опублікованого в понеділок, 8 січня, розпорядження Зеленського, пише "Європейська правда".

Розпорядження уповноважує Мудру на "підписання Любляно-Гаазької Конвенції про міжнародне співробітництво в розслідуванні та притягненні до відповідальності за злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини та інші міжнародні злочини".

Документ було схвалено 80 державами на конференції 26 травня 2023 року в Любляні й відкрито для підписання в січні 2024 року у Гаазі. Люблянсько-Гаазька конвенція покликана врегулювати питання міжнародного співробітництва держав у справах про злочини за міжнародним правом.

Зокрема вона скасовує політичні обґрунтування й строк давності як підстави не видавати міжнародних злочинців, а також вимагає від підписантів самостійно проводити кримінальне розслідування згаданих міжнародних злочинів.

Як зазначали в Центрі громадянських свобод, підписання й ратифікація Люблянсько-Гаазької конвенції дозволить Україні ефективніше переслідувати й карати росіян, які вчинили злочини за міжнародним правом на українській території.

Водночас вона передбачає, що Україна повинна внести зміни до законодавства, аби криміналізувати діяння, що згідно з міжнародним правом є злочином геноциду, злочинами проти людяності та воєнними злочинами.

Нагадаємо, 3 липня в Гаазі розпочав роботу Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України, який розмістився на базі Агентства ЄС з питань співпраці у сфері кримінальної юстиції (Євроюст).