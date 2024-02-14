Украина и Франция провели очередной раунд переговоров о "гарантиях безопасности"

Украинская переговорная команда во главе с заместителем руководителя Офиса президента Игорем Жовквой провела очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в среду, пишет "Европейская правда".

"Были обсуждены все структурные блоки и конкретные ключевые положения соглашения с целью его финализации", – говорится в сообщении.

"Благодарны за мощную поддержку и лидерство Франции среди стран ЕС в предоставлении нашему государству действенных обязательств по безопасности", – подчеркнул Игорь Жовква.

Предыдущий раунд переговоров с французской делегацией состоялся в начале февраля в рамках визита французских делегатов в Киев.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее объявил о намерениях посетить Украину в феврале для завершения соглашения о "гарантиях безопасности".

Однако в итоге визит Макрона был отложен. Елисейский дворец объяснил перенос поездки соображениями безопасности.