Парижан попередили про тестування системи оповіщення населення

Мешканців 13-го округу Парижа попередили, що вони вранці у четвер мають отримати незвичне сповіщення і це тестове повідомлення, на яке не потрібно ніяк реагувати.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Префектура поліції попередила, що 15 лютого у столиці перший раз будуть тестувати систему масового оповіщення населення FR-Alert через мобільні телефони. У багатьох регіонах такі випробування вже були, у Парижі їх проводять вперше.

"Тривога" має спрацювати між 10 і 11 ранку зі звуковим сигналом, навіть якщо телефон на беззвучному режимі. Час отримання сповіщення може відрізнятися залежно від оператора і місця перебування абонента.

У поліції акцентували, що на сигнал ніяк не потрібно реагувати, а в майбутньому систему використовуватимуть для сповіщень у разі природних чи техногенних надзвичайних явищ, терористичної загрози тощо.

Наступні етапи тестування планують у березні й квітні у двох інших округах Парижа.

Нагадаємо, з осені 2023 року мешканці румунських сіл і містечок над Дунаєм почали отримувати сповіщення про повітряну тривогу під час російських атак на південь Одещини.

Під час деяких останніх ракетних атак Росії проти України Польща та Румунія піднімали у небо винищувачі.