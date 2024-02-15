Парижан предупредили о тестировании системы оповещения населения

Жителей 13-го округа Парижа предупредили, что они утром в четверг должны получить необычное оповещение и это тестовое сообщение, на которое не нужно никак реагировать.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Префектура полиции предупредила, что 15 февраля в столице первый раз будут тестировать систему массового оповещения населения FR-Alert через мобильные телефоны. Во многих регионах такие испытания уже были, в Париже их проводят впервые.

"Тревога" должна сработать между 10 и 11 утра со звуковым сигналом, даже если телефон на беззвучном режиме. Время получения оповещения может отличаться в зависимости от оператора и места нахождения абонента.

В полиции акцентировали, что на сигнал никак не нужно реагировать, а в будущем систему будут использовать для оповещений в случае природных или техногенных чрезвычайных явлений, террористической угрозы и тому подобное.

Следующие этапы тестирования планируют в марте и апреле в двух других округах Парижа.

Напомним, с осени 2023 года жители румынских сел и городков над Дунаем начали получать уведомления о воздушной тревоге во время российских атак на юг Одесской области.

Во время некоторых последних ракетных атак России против Украины Польша и Румыния поднимали в небо истребители.