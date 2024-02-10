У Румунії через атаку "Шахедами" на Одещину піднімали F-16

Під час атаки російських безпілотників в Одеській області в ніч проти 10 лютого у Румунії оголосили попередження для населення прикордонних населених пунктів і піднімали винищувачі F-16.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оголосило румунське Міністерство національної оборони.

Повітряну тривогу Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій Румунії оголосила в повітах Тулча і Галац, які межують із Одеською областю.

Жителям повітів до 01:00 за місцевим часом розіслали сповіщення RO-Alert, яке тривало до майже 3-ої ночі. Тривога повторилась о 05:00 і тривала до 06:20, ідеться в повідомленні румунського Міноборони.

Крім того, з військово-повітряної бази Фетешті в обох випадках піднімали літаки F-16 Військово-повітряних сил Туреччини "для виконання пошукових місій у національному повітряному просторі в цій ситуації".

Оборонне відомство Румунії підкреслює, що під час тривог не зафіксували жодного порушення румунського повітряного простору, але про всяк випадок додатково перевіряють місцевість у Тулчі.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією на об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських дунайських портах. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – йдеться в повідомленні.

Як повідомили вранці 10 лютого Повітряні сили України, Росія атакувала Україну 31 безпілотником, з яких були збиті 23. На Одещині атака відбулась у три хвилі, в результаті постраждали четверо людей та цивільна інфраструктура в Одесі та Ізмаїлі.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли на румунсько-українському кордоні оголошували тривогу через атаки російських дронів.