Спецпредставниця США сподівається, що американські компанії допоможуть відновити Україну

Спеціальна представниця Сполучених Штатів з питань відбудови України Пенні Пріцкер сподівається, що американські сировинні компанії допоможуть відновити економіку України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Виступаючи на засіданні Чиказької ради з глобальних питань, вона заявила, що бачить можливості для відновлення в таких секторах економіки України, як сільське господарство, металургія та енергетика.

За її словами, Сполучені Штати підтримують розвиток ключової інфраструктури, необхідної для розширення доступу України до ринків.

"Ми повинні зосередитися на підвищенні обізнаності про можливості в критично важливих економічних секторах України: сільському господарстві, видобутку корисних копалин, гірничо-металургійній промисловості, енергетиці, транспорті та логістиці, оборонному виробництві та технологіях", – зазначила Пріцкер.

Вона вказала, що Росія вбиває мирних жителів, а також навмисно, безжально та методично атакує економічну інфраструктуру та енергетичну систему України.

"Росія замінувала українські зернові поля, бомбардувала її порти і перешкоджала експорту зернових культур, вкрай необхідних для того, щоб прогодувати решту світу", – констатувала Пріцкер.

Спецпредставниця США також заявила, що настав час Конгресу ухвалити рішення щодо пакету допомоги, який ще має бути проголосований в Палаті представників.

Раніше Пріцкер обговорила з представниками української влади сумнівне призначення очільниці Рахункової палати.

Як відомо, Верховна Рада 10 січня призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську, не чекаючи на завершення реформи цього органу і всупереч численним попередженням США та інших членів G7, що дозволило уникнути перевірок цієї кандидатури.

Перед цим спецпредставниця США з питань відбудови України була в Києві у супроводі бізнес-делегації.