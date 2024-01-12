До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України
П'ятниця, 12 січня 2024, 16:06
Спецпредставниця Сполучених Штатів з питань відбудови України Пенні Пріцкер перебуває у Києві з візитом.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
Брінк опублікувала фото зустрічі спецпредставниці на київському вокзалі, зазначивши, що з нею прибули також керівники кількох американських приватних компаній.
A very warm welcome to Kyiv to @SpecRepUkraine Penny Pritzker and U.S. private sector CEOs. Today we will have meetings focused on accelerating U.S. business investment in Ukraine for the recovery. pic.twitter.com/7p3sasiDt2— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 12, 2024
"Сьогодні ми проведемо зустрічі, присвячені прискоренню інвестицій американського бізнесу в Україну задля її відновлення", – зазначила посол.
Близько 16 години Пенні Пріцкер розповіла, що делегація вже провела зустріч з віцепрем’єром з питань відбудови Олександром Кубраковим і йшлося про "практичні кроки для збільшення українського експорту і відновлення життєздатності її економіки".
Thank you @OlKubrakov for a substantive discussion with Ukrainian officials and private sector reps on practical steps to increase Ukraine’s exports and restore its economic vitality, a crucial counterpoint to Russia’s aggression. pic.twitter.com/dbWZDtC25A— Special Representative Penny Pritzker (@SpecRepUkraine) January 12, 2024
Перед цим Пріцкер зустрілася у Варшаві з очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським та підняла питання у тому числі про триваюче блокування кордону польськими перевізниками.
За кілька днів до приїзду Пріцкер в Україну відбулася її дистанційна зустріч з міністеркою економіки України Юлією Свириденко за участі послів України та США.
Нагадаємо, у листопаді Сполучені Штати призначили ще одного спецпосадовця з питань України – радника з інфраструктурних проєктів, який буде базуватися у Києві. На цю посаду призначили Роберта Мерінера.