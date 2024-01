До Києва прибула спецпредставниця США з питань відбудови України

Спецпредставниця Сполучених Штатів з питань відбудови України Пенні Пріцкер перебуває у Києві з візитом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

Брінк опублікувала фото зустрічі спецпредставниці на київському вокзалі, зазначивши, що з нею прибули також керівники кількох американських приватних компаній.

A very warm welcome to Kyiv to @SpecRepUkraine Penny Pritzker and U.S. private sector CEOs. Today we will have meetings focused on accelerating U.S. business investment in Ukraine for the recovery. pic.twitter.com/7p3sasiDt2