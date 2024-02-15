Спецпредставитель США надеется, что американские компании помогут восстановить Украину

Специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер надеется, что американские сырьевые компании помогут восстановить экономику Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Выступая на заседании Чикагского совета по глобальным вопросам, она заявила, что видит возможности для восстановления в таких секторах экономики Украины, как сельское хозяйство, металлургия и энергетика.

По ее словам, Соединенные Штаты поддерживают развитие ключевой инфраструктуры, необходимой для расширения доступа Украины к рынкам.

"Мы должны сосредоточиться на повышении осведомленности о возможностях в критически важных экономических секторах Украины: сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, горно-металлургической промышленности, энергетике, транспорте и логистике, оборонном производстве и технологиях", – отметила Прицкер.

Она указала, что Россия убивает мирных жителей, а также намеренно, безжалостно и методично атакует экономическую инфраструктуру и энергетическую систему Украины.

"Россия заминировала украинские зерновые поля, бомбила ее порты и препятствовала экспорту зерновых культур, крайне необходимых для того, чтобы прокормить остальной мир", – констатировала Прицкер.

Спецпредставитель США также заявила, что пришло время Конгрессу принять решение по пакету помощи, который еще должен быть проголосован в Палате представителей.

Ранее Прицкер обсудила с представителями украинской власти сомнительное назначение главы Счетной палаты.

Как известно, Верховная Рада 10 января назначила председателем Счетной палаты Ольгу Пещанскую, не дожидаясь завершения реформы этого органа и вопреки многочисленным предупреждениям США и других членов G7, что позволило избежать проверок этой кандидатуры.

Перед этим спецпредставитель США по вопросам восстановления Украины была в Киеве в сопровождении бизнес-делегации.