Брюссель сколихнула серія перестрілок між бандами наркоторговців

Бельгійську столицю Брюссель, де розташовані інституції ЄС, останнім часом сколихнула серія перестрілок між бандами наркоторговців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"За останні кілька днів ми знову зіткнулися зі злочинами, пов'язаними з наркотиками. Те, що сталося, просто неприйнятно", – заявив журналістам напередодні міністр юстиції Бельгії Пол Ван Тігхельт.

За його словами, Бельгія та її столиця стали магнітом для міжнародних злочинних мереж.

Водночас міністр зазначив, що хвиля насильства є частиною глобальної проблеми, яка вимагає глобальних рішень.

Він додав, що мексиканські картелі і албанська мафія використовують Брюссель як центр розповсюдження, і "вони не знають кордонів".

"Ми вживаємо заходів і фіксуємо результати, але це важка боротьба", – сказав Ван Тігхельт.

Після ескалації насильства місцеві та національні поліцейські служби планують виробити узгоджений підхід до цієї проблеми, заявили правоохоронці.

Минулого року майже чверть слідчих ресурсів були спрямовані на розслідування організованих злочинів, пов'язаних з наркотиками, йдеться у звіті федеральної поліції Бельгії. У 2023 році бельгійські суди винесли рішення про тюремне ув'язнення на загальну суму 4 707 років, з яких майже половина – за злочини, пов'язані з наркотиками.

Бельгія разом із Нідерландами відіграє важливу роль на ринку нелегальних наркотиків континенту. У 2023 році бельгійська влада вилучила рекордну 121 тонну кокаїну в порту Антверпен-Брюгге.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині у 2023 році також вилучили рекордну кількість кокаїну.

22 грудня стало відомо, що португальські та іспанські правоохоронці за сприяння Європолу заарештували дев'ятьох підозрюваних у масштабній контрабанді кокаїну з Південної Америки до ЄС, яка діяла з 1980-х років.