Брюссель всколыхнула серия перестрелок между бандами наркоторговцев

Бельгийскую столицу Брюссель, где расположены институты ЕС, в последнее время всколыхнула серия перестрелок между бандами наркоторговцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"За последние несколько дней мы снова столкнулись с преступлениями, связанными с наркотиками. То, что произошло, просто неприемлемо", заявил журналистам накануне министр юстиции Бельгии Пол Ван Тигхельт.

По его словам, Бельгия и ее столица стали магнитом для международных преступных сетей.

В то же время министр отметил, что волна насилия является частью глобальной проблемы, которая требует глобальных решений.

Он добавил, что мексиканские картели и албанская мафия используют Брюссель как центр распространения, и "они не знают границ".

"Мы принимаем меры и фиксируем результаты, но это тяжелая борьба", – сказал Ван Тигхельт.

После эскалации насилия местные и национальные полицейские службы планируют выработать согласованный подход к этой проблеме, заявили правоохранители.

В прошлом году почти четверть следственных ресурсов были направлены на расследование организованных преступлений, связанных с наркотиками, говорится в отчете федеральной полиции Бельгии. В 2023 году бельгийские суды вынесли решения о тюремном заключении на общую сумму 4 707 лет, из которых почти половина – за преступления, связанные с наркотиками.

Бельгия вместе с Нидерландами играет важную роль на рынке нелегальных наркотиков континента. В 2023 году бельгийские власти изъяли рекордную 121 тонну кокаина в порту Антверпен-Брюгге.

Ранее сообщалось, что в Германии в 2023 году также изъяли рекордное количество кокаина.

22 декабря стало известно, что португальские и испанские правоохранители при содействии Европола арестовали девять подозреваемых в масштабной контрабанде кокаина из Южной Америки в ЕС, которая действовала с 1980-х годов.