Зеленський у Берліні зустрівся зі Штайнмаєром
П'ятниця, 16 лютого 2024, 17:39
Президент Володимир Зеленський під час візиту в Берлін провів зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.
Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі та Twitter (Х), пише "Європейська правда".
За словами президента, вони обговорили ситуацію на фронті та актуальні оборонні потреби України.
"Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, підписана сьогодні в Берліні, є важливим кроком у зміцненні обороноздатності нашої держави", – підкреслив президент.
Він подякував Німеччині та її народу за вагому підтримку України.
У Берліні провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2024
Говорили про ситуацію на фронті, актуальні оборонні потреби України.
Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, підписана сьогодні в Берліні, є важливим… pic.twitter.com/5HAPGHjXQJ
16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком підписання цієї угоди.
В Офісі президента опублікували текст угоди про співробітництво з Німеччиною у сфері безпеки.