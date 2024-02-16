Укр Рус Eng

Зеленський у Берліні зустрівся зі Штайнмаєром

фото
П'ятниця, 16 лютого 2024, 17:39

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Берлін провів зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі та Twitter (Х), пише "Європейська правда".

За словами президента, вони обговорили ситуацію на фронті та актуальні оборонні потреби України.

"Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, підписана сьогодні в Берліні, є важливим кроком у зміцненні обороноздатності нашої держави", – підкреслив президент. 

Він подякував Німеччині та її народу за вагому підтримку України.

16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком підписання цієї угоди.

В Офісі президента опублікували текст угоди про співробітництво з Німеччиною у сфері безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Німеччина