Зеленський у Берліні зустрівся зі Штайнмаєром

Президент Володимир Зеленський під час візиту в Берлін провів зустріч із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі та Twitter (Х), пише "Європейська правда".

За словами президента, вони обговорили ситуацію на фронті та актуальні оборонні потреби України.

"Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, підписана сьогодні в Берліні, є важливим кроком у зміцненні обороноздатності нашої держави", – підкреслив президент.

Він подякував Німеччині та її народу за вагому підтримку України.

У Берліні провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.



Говорили про ситуацію на фронті, актуальні оборонні потреби України.



Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, підписана сьогодні в Берліні, є важливим… pic.twitter.com/5HAPGHjXQJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2024

16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком підписання цієї угоди.

В Офісі президента опублікували текст угоди про співробітництво з Німеччиною у сфері безпеки.