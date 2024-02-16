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Зеленский в Берлине встретился со Штайнмайером

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Пятница, 16 февраля 2024, 17:39

Президент Владимир Зеленский во время визита в Берлин провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале и Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

По словам президента, они обсудили ситуацию на фронте и актуальные оборонные потребности Украины.

"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией, подписанное сегодня в Берлине, является важным шагом в укреплении обороноспособности нашего государства", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил Германию и ее народ за весомую поддержку Украины.

16 февраля во время визита Владимира Зеленского в Германию было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал историческим шагом подписание этого соглашения.

В Офисе президента опубликовали текст соглашения о сотрудничестве с Германией в сфере безопасности.

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Зеленский Германия