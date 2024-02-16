Зеленский в Берлине встретился со Штайнмайером

Президент Владимир Зеленский во время визита в Берлин провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале и Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

По словам президента, они обсудили ситуацию на фронте и актуальные оборонные потребности Украины.

"Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Германией, подписанное сегодня в Берлине, является важным шагом в укреплении обороноспособности нашего государства", – подчеркнул президент.

Он поблагодарил Германию и ее народ за весомую поддержку Украины.

У Берліні провів зустріч із Федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.



Говорили про ситуацію на фронті, актуальні оборонні потреби України.



Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною, підписана сьогодні в Берліні, є важливим… pic.twitter.com/5HAPGHjXQJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2024

16 февраля во время визита Владимира Зеленского в Германию было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал историческим шагом подписание этого соглашения.

В Офисе президента опубликовали текст соглашения о сотрудничестве с Германией в сфере безопасности.