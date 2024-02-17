Зеленський розповів, коли чекати новин щодо двосторонньої безпекової угоди із США

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що робота над двосторонньою безпековою угодою із США триває, але пріоритетом поки що залишається рішення Конгресу щодо допомоги Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільному брифінгу з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Зеленського запитали, коли очікувати новин щодо двосторонньої безпекової угоди із США у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

"Наші команди працюють, провели два раунди перемовин. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ… Але ми домовилися, що ми повинні всі сфокусуватися на тому, що потрібне саме зараз. Тому ми фокусуємося на роботі з Конгресом США, а після цього перейдемо до "гарантій безпеки", – відповів Володимир Зеленський.

Як відомо, першою двосторонню угоду про безпекову співпрацю з Україною підписала Британія під час візиту прем’єра Ріші Сунака до Києва.

У п’ятницю ввечері Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки". Перед тим схожа угода про безпекову співпрацю була підписана з Німечччиною.

Прем’єрка Данії заявила, що хотіла би, щоб Данія стала наступною такою країною.

Прем’єр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що робота над двосторонньою угодою України і Нідерландів – на фінальному етапі.