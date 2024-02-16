Україна та Франція підписали угоду про "гарантії безпеки" - Макрон

Президенти України та Франції Володимир Зеленський та Емманюель Макрон під час зустрічі в Парижі 16 січня підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю в межах рамкової декларації "Групи семи".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Макрон заявив на спільній пресконференції.

За словами французького президента, двостороння угода "конкретизує обов'язання, які ми взяли з країнами G7 на Вільнюському саміті НАТО в липні минулого року".

"Наша підтримка не тільки довгострокова, але й також має колективний намір, оскільки Британія та Німеччина вже підписали цю угоду", – додав він.

Як повідомлялось, Володимир Зеленський у межах міжнародного турне ввечері 16 лютого прибув до Парижа для зустрічі з Макроном та підписання угоди про так звані безпекові гарантії.

Перед тим Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Великою Британією та Німеччиною.