Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував підписання безпекового договору та пообіцяв збереження домовленостей за нового уряду.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" у Мюнхені.

У розмові з Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції у присутності нідерландських та українських журналістів Рютте повідомив, що двостороння безпекова угода між Україною і Нідерландами майже готова до підписання.

На початку переговорів Рютте розповів про очікувану зміну влади у Нідерландах.

А на запитання Зеленського про перспективи ухвалення двосторонньої угоди відповів: "Безпекова? Так, вона на фінальному етапі".

Рютте зазначив, що переговори про новий уряд Нідерландів є непростими, але запевнив, що усі безпекові постачання Нідерландів збережуться і за нової влади, "у тому числі щодо F-16".

Водночас Зеленський розповів, що розраховує на підтримку Марка Рютте, головного претендента на посаду генсека НАТО, щодо запрошення України до Альянсу.

Перед цим прем’єрка Данії повідомила, що її країна хоче наступною підписати безпековий договір з Україною.

Як відомо, у п'ятницю відбулося підписання двосторонніх угод з Францією та Німеччиною.