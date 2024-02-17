Зеленский рассказал, когда ждать новостей по двустороннему соглашению по безопасности с США

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что работа над двусторонним соглашением по безопасности с США продолжается, но приоритетом пока остается решение Конгресса о помощи Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместном брифинге с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленского спросили, когда ожидать новостей по двусторонней безопасности соглашения с США в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

"Наши команды работают, провели два раунда переговоров. Я уверен, что у нас будет очень мощный документ... Но мы договорились, что мы должны все сфокусироваться на том, что нужно именно сейчас. Поэтому мы фокусируемся на работе с Конгрессом США, а после этого перейдем к "гарантиям безопасности", – ответил Владимир Зеленский.

Как известно, первым двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной подписала Великобритания во время визита премьера Риши Сунака в Киев.

В пятницу вечером Украина и Франция подписали соглашение о "гарантиях безопасности". Перед тем похожее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности было подписано с Германией.

Премьер Дании заявила, что хотела бы, чтобы Дания стала следующей такой страной.

Премьер Нидерландов Марк Рютте сообщил, что работа над двусторонним соглашением Украины и Нидерландов – на финальном этапе.