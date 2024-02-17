ЗМІ: в уряді України обговорюють обмеження на торгівлю з Польщею у відповідь на блокади

В українському уряді нібито обговорюють запровадження обмежень на торгівлю з Польщею у зв’язку з тим, що проблема з регулярними блокадами кордону не вирішується.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на джерела в українській владі, пише "Європейська правда".

Видання називає своїми джерелами "двох топпосадовців в уряді", які погодилися коментувати лише анонімно через чутливість питання.

"Хотілося б уникнути цього, але ми зараз у найнижчій точці, і якщо так піде і надалі, то це доведеться зробити", – сказав один зі співрозмовників.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у коментарях 15 лютого натякав, що Україна думає над якимись кроками у відповідь, але не озвучив конкретики.

"Ми за конструктив, але, звичайно, будемо готові реагувати", – сказав він, зазначивши, що якісь рішення можливі протягом наступних двох тижнів.

"Подивимося, що відбуватиметься… Це тонка тема, поки коментувати нічого", – додав міністр.

Відомо, що 16 лютого Сольський зустрічався з польським колегою Чеславом Секерським.

Українська сторона за підсумками розмови повідомила, що говорили про "питання пов'язані з експортом української агропродукції та ситуацію на українсько-польському кордоні", і міністри погоджуються з необхідністю якнайшвидше врегулювати ситуацію із врахуванням інтересів обох країн.

Переговори мають продовжитися наступного тижня.

У четвер український прем’єр Денис Шмигаль у телефонній розмові з главою уряду Польщі Дональдом Туском також обговорив ситуацію на кордоні, де польські фермери влаштували блокаду українських вантажівок.

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що переговори з Україною щодо умов експорту деякої агропродукції перебувають на завершальній стадії.

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