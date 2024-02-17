СМИ: в правительстве Украины обсуждают ограничения на торговлю с Польшей в ответ на блокады

В украинском правительстве якобы обсуждают введение ограничений на торговлю с Польшей в связи с тем, что проблема с регулярными блокадами границы не решается.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на источники в украинской власти, пишет "Европейская правда".

Издание называет своими источниками "двух топ-чиновников в правительстве", которые согласились комментировать только анонимно из-за чувствительности вопроса.

"Хотелось бы избежать этого, но мы сейчас в самой низкой точке, и если так пойдет и дальше, то это придется сделать", – сказал один из собеседников.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в комментариях 15 февраля намекал, что Украина думает над какими-то ответными шагами, но не озвучил конкретики.

"Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать", – сказал он, отметив, что какие-то решения возможны в течение следующих двух недель.

"Посмотрим, что будет происходить... Это тонкая тема, пока комментировать нечего", – добавил министр.

Известно, что 16 февраля Сольский провел онлайн-переговоры с польским коллегой Чеславом Секерским.

Украинская сторона по итогам разговора сообщила, что говорили о "вопросах, связанных с экспортом украинской агропродукции и ситуацию на украинско-польской границе", и министры соглашаются с необходимостью как можно быстрее урегулировать ситуацию с учетом интересов обеих стран.

Переговоры должны продолжиться на следующей неделе.

В четверг украинский премьер Денис Шмыгаль в телефонном разговоре с главой правительства Польши Дональдом Туском также обсудил ситуацию на границе, где польские фермеры устроили блокаду украинских грузовиков.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры с Украиной об условиях экспорта некоторой агропродукции находятся на завершающей стадии.

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