Шмигаль обговорив з Туском ситуацію на кордоні 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телефонній розмові з главою уряду Польщі Дональдом Туском у четвер обговорив ситуацію на кордоні, де польські фермери влаштували блокаду українських вантажівок.

Про розмову Шмигаль повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Я мав розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Основна тема – ситуація на кордоні", – повідомив Шмигаль.

Прем’єри також говорили про збільшення імпорту, особливо зерна, з Російської Федерації та третіх країн до ЄС.

"Україна і Польща повинні об'єднати зусилля, щоб запобігти потраплянню російської продукції на європейський ринок. Я подякував польському народу за сильну підтримку під час війни", – заявив Шмигаль.

