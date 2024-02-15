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Шмигаль обговорив з Туском ситуацію на кордоні 

Четвер, 15 лютого 2024, 15:43

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у телефонній розмові з главою уряду Польщі Дональдом Туском у четвер обговорив ситуацію на кордоні, де польські фермери влаштували блокаду українських вантажівок. 

Про розмову Шмигаль повідомив у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Я мав розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Основна тема – ситуація на кордоні", – повідомив Шмигаль. 

Прем’єри також говорили про збільшення імпорту, особливо зерна, з Російської Федерації та третіх країн до ЄС. 

"Україна і Польща повинні об'єднати зусилля, щоб запобігти потраплянню російської продукції на європейський ринок. Я подякував польському народу за сильну підтримку під час війни", – заявив Шмигаль.

Протести фермерів тривають вже багато тижнів не лише в Польщі, але й по всій Європі. 

20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

Найбільш кричущим випадком протестів став інцидент біля пункту перетину польсько-українського кордону "Ягодин – Дорогуськ", де польські фермери висипали частину зерна на дорогу з трьох українських вантажівок.

Читайте детально про те, чому нинішня криза на кордоні з Україною стала викликом для уряду Польщі.

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