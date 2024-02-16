Через блокаду польських фермерів у чергах на кордоні Польщі та України стоять понад три тисячі вантажівок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, якого цитує "Укрінформ".

Він зазначив, що станом на ранок 16 лютого на кордоні було заблоковано п’ять пунктів пропуску.

"Це напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг", "Угринів". У чергах по той бік кордону сукупно на всіх цих напрямках стоять 1400 вантажівок, найбільше – навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Найменша кількість вантажівок навпроти пунктів "Устилуг" та "Угринів", – сказав Демченко.

За його словами, водії та перевізники намагаються перетнути кордон у тих пунктах, де це можливо.

"Один – це пункт пропуску "Краківець", і станом на ранок сьогодні там також є черги. Це 1750 вантажівок, тобто найбільша черга на всіх напрямках на кордоні з Польщею", – сказав він.

Речник ДПСУ повідомив, що черги збільшуються, а кількість перетину кордону залишається малою. Зокрема, у напрямку ПП "Ягодин" за минулу добу кордон перетнули тільки 145 вантажівок в обох напрямках.

Водночас згодом у Держприкордонслужбі повідомили, що польські фермери заблокували ще й пункт пропуску "Краківець-Корчова".

У четвер 15 лютого глава уряду Денис Шмигаль у телефонній розмові з главою уряду Польщі Дональдом Туском обговорив ситуацію на кордоні, де польські фермери влаштували блокаду українських вантажівок.

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що переговори з Україною щодо умов експорту деякої агропродукції перебувають на завершальній стадії.

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