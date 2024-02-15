Польський міністр: Переговори з Україною щодо агропродукції на фінальній стадії

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що переговори з Україною щодо умов експорту деякої агропродукції перебувають на завершальній стадії.

Про це Секерський сказав у четвер, його слова наводить видання Wprost, пише "Європейська правда".

У Міністерстві сільського господарства і розвитку села Польщі у четвер відбулася зустріч керівництва міністерства з фермерами, які протестують по всій країні.

Після переговорів глава міністерства Чеслав Секерський сказав, що переговори з Україною щодо ввезення агропродукції тривають.

"Ми ведемо переговори про двосторонню угоду з Україною, щоб встановити певні принципи на цей період, які б визначали розмір квот на окремі товари, які можуть потрапити на польський ринок, щоб не вплинути на стабільність окремих ринків", - сказав Секерський.

Він додав, що переговори перебувають на фінальній стадії і до кінця березня все має бути узгоджено, включаючи встановлення принципів, обсягів і квот.

"Україна не йде на це добровільно, але ми усвідомлюємо, що надмірний наплив товарів порушить ринок. Існують певні запобіжники, які ми хочемо запровадити, щоб Україна могла експортувати.

В основному ми хочемо, щоб ЄС підтримав фінансування транспорту, українського експорту в ті частини світу, де є потреба в цьому продовольстві, але в той же час ми також усвідомлюємо, що це не може бути за рахунок європейських фермерів, в основному з країн, що межують з Україною", – сказав польський міністр.

Нагадаємо, на кінець березня у Варшаві заплановане спільне засідання урядів України та Польщі.

Між тим, у четвер 15 лютого глава уряду Денис Шмигаль у телефонній розмові з главою уряду Польщі Дональдом Туском обговорив ситуацію на кордоні, де польські фермери влаштували блокаду українських вантажівок.

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