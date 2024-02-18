Каллас о попадании в розыск РФ: Россия меня не запугает

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что объявленный Россией ордер на ее арест – это лишь попытка запугать ее на фоне предположений, что она может получить высокую должность в Евросоюзе.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Reuters в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это делается для того, чтобы запугать и заставить меня воздержаться от решений, которые я бы приняла в противном случае. Но это игра России. В этом нет ничего удивительного, и мы не боимся", – отметила премьер Эстонии.

Активная позиция Каллас, которая призывает ЕС делать больше для поддержки Украины, привела к спекуляциям в Брюсселе о том, что она может занять руководящую должность после выборов в ЕС в июне, возможно, как глава внешнеполитического ведомства.

По ее словам, эти спекуляции также способствуют агрессивности РФ в отношении нее.

"Трудно быть популярной. Россияне также это видели, и именно поэтому они выдали ордер на арест, чтобы подчеркнуть самый большой аргумент против меня, что я являюсь провокацией для РФ", – отметила Каллас.

На вопрос, заинтересована ли она в должности на уровне ЕС, глава правительства ответила, что "мы еще не дошли до этого", и сейчас она премьер Эстонии.

Ранее генпрокурор Эстонии Андрес Пармас заявил, что объявление Россией в розыск премьер-министра страны Каи Каллас делает более рискованными ее зарубежные поездки.

По имеющимся данным, Каллас разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, но по какой конкретно – не сообщается. Также в розыск по уголовной статье объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Каллас и Петеркоп объявлены в розыск за "уничтожение памятников советским воинам".

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур назвал объявление в розыск премьера информационной операцией РФ.