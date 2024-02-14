Міністр оборони Естонії: Оголошення в розшук прем'єрки – інформаційна операція РФ

Очільник Міністерства оборони Естонії Ханно Певкур прокоментував оголошення прем’єр-міністерки Каї Каллас та державного секретаря Таймара Петеркопа у розшук на території Росії.

Про це він сказав у коментарі інформагентству STT під час візиту до штаб-квартири НАТО, повідомляє "Європейська правда".

За словами Певкура, в Естонії усвідомлюють, що "росіяни постійно проводять інформаційні операції". "І я вважаю це інформаційною операцією", – сказав він.

На думку голови естонського Міноборони, оголошення естонських посадовців у розшук Росією є спробою відвернути увагу від України – так само, як і нещодавнє інтерв'ю Такера Карлсона з Владіміром Путіним.

А втім, додав Певкур, перебування в російському розшуку можна розглядати і як "певний комплімент".

За наявними даними, Каллас розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ, але за якою конкретно – не повідомляється. Також у розшук за кримінальною статтею оголошено держсекретаря Естонії Таймара Петеркоп.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Каллас і Петеркоп оголошені в розшук за "знищення пам'ятників радянським воїнам".

Коментуючи оголошення себе у розшук, Каллас заявила, що не буде мовчати і продовжить рішучу підтримку України.