Генпрокурор Естонії: Є ризик, що якась країна погодиться видати прем'єрку Каллас РФ

Естонський генпрокурор Андрес Пармас вважає, що оголошення Росією в розшук прем’єр-міністерки країни Каї Каллас робить ризикованішими її закордонні поїздки.

Заяву генпрокурора наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, хоча міжнародне дипломатичне право має гарантувати прем'єр-міністру захист, насправді очікувати або вимагати від третіх країн виконання цього не можна.

"Якщо якась країна вирішить відмовитися від своїх зобов'язань і послатися, наприклад, на укладений із Росією договір про екстрадицію, то ми зможемо лише розвести руками й апелювати до закону, але який у цьому сенс?", – сказав Пармас.

Генпрокурор додав, що в ситуації, коли Каллас більше не очолюватиме уряд і подорожуватиме як приватна особа, ризик лише збільшиться.

За наявними даними, Каллас розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ, але за якою конкретно – не повідомляється. Також у розшук за кримінальною статтею оголошено держсекретаря Естонії Таймара Петеркопа.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Каллас і Петеркоп оголошені в розшук за "знищення пам'ятників радянським воїнам".

Коментуючи оголошення себе у розшук, Каллас заявила, що не буде мовчати і продовжить рішучу підтримку України.

Державна поліція Латвії закликала громадян країни оцінювати необхідність і ризики безпеки під час поїздок до країн, які тісно співпрацюють із Росією і можуть бути недружніми до Латвії та її громадян.