Угорський уряд відмовився зустрітись з сенаторами США, які приїхали в Будапешт

У неділю двопартійна делегація американських сенаторів здійснила офіційний візит до столиці Угорщини і закликала її уряд негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, але в угорському уряді проігнорували візит.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Сенаторка Джин Шахін сказала, що розчаровує те, що жоден член угорського уряду не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, але вона "сподівається і оптимістично налаштована", що приєднання Швеції до НАТО буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться 26 лютого.

Сенатор Кріс Мерфі сказав, що відмова уряду Орбана зустрітися з делегацією є "дивною і викликає занепокоєння", але відповідальність за проведення голосування лежить на угорському лідері.

"Ми досить мудрі в політиці, щоб розуміти, що якщо прем'єр-міністр Орбан хоче, щоб це сталося, то парламент може рухатися вперед", – сказав він.

Як повідомлялося, американські сенатори Джин Шахін від демократів та Том Тілліс від республіканців представлять у Конгресі двопартійну резолюцію, яка засуджує відступ від демократії в Угорщині та закликає її уряд зняти блокування вступу Швеції до НАТО.

Раніше прем’єр Угорщини заявив, що парламент країни має ратифікувати вступ Швеції у НАТО "на початку весняної сесії".

Парламентське голосування має бути формальністю, оскільки керівна партія Орбана "Фідес" має комфортну більшість. Але лідери "Фідес" на початку лютого зажадали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.

Крістерссон виключив подальші переговори з Будапештом щодо заявки Швеції, але заявив, що буде готовий зустрітися з Орбаном після того, як парламент Угорщини ратифікує заявку.