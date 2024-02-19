Венгерское правительство отказалось встретиться с сенаторами США, которые приехали в Будапешт

В воскресенье двухпартийная делегация американских сенаторов осуществила официальный визит в столицу Венгрии и призвала ее правительство немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, но в венгерском правительстве проигнорировали визит.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Сенатор Джин Шахин сказала, что разочаровывает то, что ни один член венгерского правительства не принял приглашение встретиться с делегацией, но она "надеется и оптимистично настроена", что присоединение Швеции к НАТО будет подано на ратификацию, когда венгерские законодатели снова соберутся 26 февраля.

Сенатор Крис Мерфи сказал, что отказ правительства Орбана встретиться с делегацией является "странным и вызывает беспокойство", но ответственность за проведение голосования лежит на венгерском лидере.

"Мы достаточно мудры в политике, чтобы понимать, что если премьер-министр Орбан хочет, чтобы это произошло, то парламент может двигаться вперед", – сказал он.

Как сообщалось, американские сенаторы Джин Шахин от демократов и Том Тиллис от республиканцев представят в Конгрессе двухпартийную резолюцию, которая осуждает отступление от демократии в Венгрии и призывает ее правительство снять блокирование вступления Швеции в НАТО.

Ранее премьер Венгрии заявил, что парламент страны должен ратифицировать вступление Швеции в НАТО "в начале весенней сессии".

Парламентское голосование должно быть формальностью, поскольку правящая партия Орбана "Фидес" имеет комфортное большинство. Но лидеры "Фидес" в начале февраля потребовали, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.

Кристерссон исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.