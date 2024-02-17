Орбан заявив, що парламент розгляне вступ Швеції в НАТО "на початку весняної сесії"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент країни має ратифікувати вступ Швеції у НАТО "на початку весняної сесії".

Як повідомляє Index, пише "Європейська правда", про це Орбан сказав у промові 17 лютого.

Угорський лідер сказав, що суперечка Будапешта зі Стокгольмом "наближається до кінця".

"Ми зробили важливі кроки з прем’єром Швеції. Ми рухаємося до ратифікації вступу Швеції у НАТО на початку весняної сесії парламенту", – сказав Віктор Орбан.

Парламент Угорщини повернеться до роботи з 26 лютого.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом цього тижня заявив, що очікує завершення процесу ратифікації в Угорщині "найближчим часом".

Депутати з партії Орбана "Фідес" на початку лютого зажадали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед голосуванням щодо протоколу про вступ Швеції у НАТО.

Крістерссон виключив подальші переговори з Будапештом щодо заявки Швеції, але заявив, що буде готовий зустрітися з Орбаном після того, як парламент Угорщини ратифікує заявку.