Шведський прем'єр готовий приїхати в Угорщину після вступу Швеції в НАТО

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 1 лютого провів зустріч із угорським візаві Віктором Орбаном на полях засідання Європейської ради в Брюсселі та прокоментував можливість приїзду до Будапешта.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

За словами Крістерссона, він мав з Орбаном "хорошу розмову, яка заклала основу для більш довгострокової розмови наступного разу".

"Ми обидва визнали, де у нас є спільні знаменники, а де у нас явно різні думки з добре відомих питань", – додав він.

Прем’єр Швеції зазначив, що сторони ще мають погодити дату майбутньої зустрічі в Будапешті, на якій обговорять спільні дії в межах НАТО, економічні питання, а також експлуатацію винищувачів Jas 39 Gripen.

"Природно зустрітися, коли ми станемо членами (НАТО. – Ред.), нам буде набагато більше про що поговорити, коли ми станемо членами", – зауважив Крістерссон.

Нагадаємо, Орбан запрошував прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити вступ Швеції у НАТО. Крістерссон формально погодився на зустріч, але згодом повідомив, що не збирається обговорювати з Орбаном питання вступу в НАТО.

Угорщина, як відомо, залишилася останньою країною, яка досі не ратифікувала вступ Швеції і затримує її повноправне членство у НАТО.

Угорський парламент може зібратися у понеділок, 5 лютого, на позачергове засідання на вимогу опозиції, проте невідомо, чи буде можливим голосування щодо вступу Швеції у НАТО, як хоче опозиція.