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AP: У Сенаті США представлять резолюцію, що засуджує відступ від демократії в Угорщині

Неділя, 18 лютого 2024, 15:51

Американські сенатори Джин Шахін від демократів та Том Тілліс від республіканців представлять у Конгресі двопартійну резолюцію, яка засуджує відступ від демократії в Угорщині та закликає її уряд зняти блокування вступу Швеції до НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

У резолюції, з якою ознайомилося інформагентство, сенатори відзначають "важливу роль, яку Угорщина може відігравати в європейській та трансатлантичній безпеці", але вказують на те, що вона не дотрималася своїх попередніх обіцянок не бути останнім членом НАТО, який ратифікує членство Швеції в Альянсі.

"Угорщина не приєдналася до всіх інших країн-членів НАТО у схваленні вступу Швеції до НАТО... та поставила під загрозу трансатлантичну безпеку в ключовий момент для миру й стабільності в Європі", – йдеться в документі.

В резолюції сенаторів критикують дедалі тепліші відносини угорського прем'єра Віктора Орбана з РФ та Китаєм, а також зазначають, що, хоча Будапешт відкрив свої двері для українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, він також "чинить опір та послаблює санкції ЄС щодо РФ".

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В документі також звинувачують Орбана в тому, що він "використовував міграцію, кризу COVID-19 та війну проти України", щоб виправдати низку надзвичайних станів, які дозволили угорському уряду "керувати декретами в обхід парламенту".

Крім того, резолюція критикує Орбана за втручання в угорський медіа-ландшафт, обмеження громадянських свобод та намагання придушити інакомислячих.

Раніше прем’єр Угорщини заявив, що парламент країни має ратифікувати вступ Швеції у НАТО "на початку весняної сесії".

Як повідомлялося, делегація сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США прибуде до Угорщини в неділю, 18 лютого. Причиною візиту є те, що Угорщина – єдина країна, яка виступає проти розширення НАТО, – досі не схвалила вступ Швеції до Альянсу.

Парламентське голосування має бути формальністю, оскільки керівна партія Орбана "Фідес" має комфортну більшість. Але лідери "Фідес" на початку лютого зажадали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.

Крістерссон виключив подальші переговори з Будапештом щодо заявки Швеції, але заявив, що буде готовий зустрітися з Орбаном після того, як парламент Угорщини ратифікує заявку.

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США Угорщина Швеція Розширення НАТО