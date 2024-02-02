Польща невдовзі отримає перший літак раннього попередження Saab 340 AEW  

За кілька тижнів перший літак раннього попередження Saab 340 AEW прибуде до Польщі.

Про це повідомив генерал Артур Куптель в ефірі телеканалу Polsat News, передає "Європейська правда".

За його словами, перша машина має прибути наприкінці лютого – на початку березня.

Придбаний Польщею літак може виявляти крилаті ракети, що наближаються, в радіусі кількох сотень кілометрів. Він оснащений сучасними радарами, завдяки яким зможе виявляти навіть ракети, що летять дуже низько і невидимі для цих традиційних приймачів. Вперше в історії Польща приєднається до невеликої групи країн, що мають літаки раннього попередження.

"Це перший випадок в історії, коли ми будемо використовувати цей тип системи на національному рівні. Літаки з повітряного простору будуть спостерігати за всім, що відбувається внизу.

Радіолокаційні станції мають так звані "кути прикриття", тобто тінь, в якій може опинитися іноземний літак. Коли ми піднімаємося вище, ми маємо можливість спостерігати за будь-яким об'єктом, який несанкціоновано перебуває в нашому просторі", – сказав генерал Куптель.

Найближчими днями, найпізніше тижнями, буде також підписано контракт на поставку чотирьох найсучасніших аеростатів – повітряних куль, схожих на дирижаблі.

"Вони дозволять вести спостереження за найбільш чутливим простором", – додав військовий.

Під ними будуть закріплені радари. Аеростати, що працюватимуть на висоті кількох кілометрів над землею, дозволять пильно стежити за небом над Україною, Білоруссю і Кенігсбергом. Завдяки їм і літакам раннього попередження ситуація з "втратою" ворожої ракети на польській території не повториться, а цілі, що наближаються, польські військові будуть бачити заздалегідь, що дасть їм більше часу для реагування.

Агентство озброєнь Польщі підписало контракт на придбання шведських літаків раннього попередження Saab 340 AEW влітку минулого року.

Про придбання Saab 340 AEW Польща заговорила у травні – незабаром після того, як у польському Замості, приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща, знайшли залишки невстановленого військового об'єкта, який потрапив туди ще в грудні.

Вважається, що це могла бути російська ракета Х-55, але розслідування поки триває. Міністр оборони Польщі згодом заявив, що йому у грудні не доповіли про потрапляння у повітряний простір країни ракети – та пізніше з'ясувалось, що Блащак не повідомив про цей факт прокуратуру.