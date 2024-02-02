Польша вскоре получит первый самолет раннего предупреждения Saab 340 AEW 

Через несколько недель первый самолет раннего предупреждения Saab 340 AEW прибудет в Польшу.

Об этом сообщил генерал Артур Куптель в эфире телеканала Polsat News, передает "Европейская правда".

По его словам, первая машина должна прибыть в конце февраля – начале марта.

Приобретенный Польшей самолет может обнаруживать крылатые ракеты, приближающиеся в радиусе нескольких сотен километров. Он оснащен современными радарами, благодаря которым сможет обнаруживать даже ракеты, летящие очень низко и невидимые для этих традиционных приемников. Впервые в истории Польша присоединится к небольшой группе стран, имеющих самолеты раннего предупреждения.

"Это первый случай в истории, когда мы будем использовать этот тип системы на национальном уровне. Самолеты из воздушного пространства будут наблюдать за всем, что происходит внизу.

Радиолокационные станции имеют так называемые "углы прикрытия", то есть тень, в которой может оказаться иностранный самолет. Когда мы поднимаемся выше, мы имеем возможность наблюдать за любым объектом, который несанкционированно находится в нашем пространстве", – сказал генерал Куптель.

В ближайшие дни, самое позднее недели, будет также подписан контракт на поставку четырех самых современных аэростатов – воздушных шаров, похожих на дирижабли.

"Они позволят вести наблюдение за наиболее чувствительным пространством", – добавил военный.

Под ними будут закреплены радары. Аэростаты, которые будут работать на высоте нескольких километров над землей, позволят пристально следить за небом над Украиной, Беларусью и Кенигсбергом. Благодаря им и самолетам раннего предупреждения ситуация с "потерей" вражеской ракеты на польской территории не повторится, а приближающиеся цели польские военные будут видеть заранее, что даст им больше времени для реагирования.

Агентство вооружений Польши подписало контракт на приобретение шведских самолетов раннего предупреждения Saab 340 AEW летом прошлого года.

О приобретении Saab 340 AEW Польша заговорила в мае – вскоре после того, как в польском Замостье, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли остатки неустановленного военного объекта, который попал туда еще в декабре.

Считается, что это могла быть российская ракета Х-55, но расследование пока продолжается. Министр обороны Польши впоследствии заявил, что ему в декабре не доложили о попадании в воздушное пространство страны ракеты – и позже выяснилось, что Блащак не сообщил об этом факте прокуратуру.