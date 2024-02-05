ЗМІ: У Болгарії за підозрою у шпигунстві на РФ затримали поліцейського

У Болгарії на робочому місці затримали поліцейського – співробітника Головної дирекції по боротьбі з організованою злочинністю – за підозрою у шпигунстві на Росію.

Про це повідомляє БНТ з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

Як повідомили джерела, затриманий передавав секретну інформацію колишньому дипломату посольства Росії в Софії, якого деякий час тому оголосили персоною нон грата.

Дії правоохоронних органів проводять під наглядом Софійської міської прокуратури.

Справою також займається Державне агентство з національної безпеки.

За інформацією NOVA, дані про шпигуна у лавах правоохоронного органу надійшли від спецслужб з-за кордону.

Болгарія навесні 2022 року вислала загалом понад десяток працівників посольства Росії, які займались шпигунською діяльністю.

А у вересні Агентство національної безпеки Болгарії підтвердило видворення представника Російської православної церкви та ще двох священників – громадян Білорусі.