Спецслужбы Латвии: Мошенники пытались связаться с премьер-министром

В Латвии Бюро по защите конституции проанализировало угрозы, которые фиксировались в киберпространстве страны в прошлом году.

Отчет латвийской спецслужбы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Согласно отчету, в прошлом году интенсивность атак в латвийском киберпространстве была волнообразной, но в целом стабильной. В большинстве случаев источником киберугрозы была Россия.

Также спецслужбы зафиксировали попытки мошенников связаться с высокопоставленными чиновниками латвийского правительства, в частности – с премьер-министром Латвии.

Подобные манипулятивные действия в последнее время происходят регулярно и направлены не только против Латвии, но и против европейских стран в целом. Это один из способов, с помощью которого Россия расширяет свою внешнеполитическую деятельность, дискредитируя представителей других стран, говорится в докладе.

Среди киберугроз для населения страны самыми распространенными являются различные финансовые махинации, атаки на аккаунты пользователей в социальных сетях с целью получения контроля над ними.

Зафиксированы попытки мошенничества путем рассылки электронных писем или SMS с приглашением открыть ссылки или вложения для получения частной информации пользователей или доступа к их аккаунтам. Сообщения рассылаются от имени государственных органов, курьеров и провайдеров потоковых услуг.

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