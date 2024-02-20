Спецслужби Литви попереджають про високий ризик атак з боку РФ  

Департамент державної безпеки попереджає про високий ризик атак РФ на різні об’єкти в країні найближчим часом.

Інформацію про це спецслужба оприлюднила у себе на сайті, повідомляє "Європейська правда".

Як вказує ДДБ, організовані останнім часом Росією операції характеризуються не тільки поширенням пропаганди і дезінформації в інформаційному просторі, а й цілеспрямованими порушеннями правових актів різного характеру.

"За оцінками розвідки, ймовірність подібних атак на різні об'єкти в Литві в найближчому майбутньому залишається підвищеною", – йдеться у повідомленні.

Заява литовської спецслужби з’явилась на тлі повідомлень про затримання в Естонії і Латвії осіб, яких підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ.

Литовська розвідка співпрацює з державними установами та іноземними партнерами для розслідування скоєних актів з метою виявлення та запобігання новим загрозам.

Також Бюро із захисту конституції Латвії проаналізувало загрози, які фіксувалися у кіберпросторі, і назвало Росію основним джерелом загроз.