Спецслужбы Литвы предупреждают о высоком риске атак со стороны РФ

Департамент государственной безопасности предупреждает о высоком риске атак РФ на различные объекты в стране в ближайшее время.

Информацию об этом спецслужба обнародовала у себя на сайте, сообщает "Европейская правда".

Как указывает ДГБ, организованные в последнее время Россией операции характеризуются не только распространением пропаганды и дезинформации в информационном пространстве, но и целенаправленными нарушениями правовых актов различного характера.

"По оценкам разведки, вероятность подобных атак на различные объекты в Литве в ближайшем будущем остается повышенной", – говорится в сообщении.

Заявление литовской спецслужбы появилось на фоне сообщений о задержании в Эстонии и Латвии лиц, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Литовская разведка сотрудничает с государственными учреждениями и иностранными партнерами для расследования совершенных актов с целью выявления и предотвращения новых угроз.

Также Бюро по защите конституции Латвии проанализировало угрозы, которые фиксировались в киберпространстве страны, и назвало Россию главным источником таких угроз.